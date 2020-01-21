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Никто никого не выгонял: школьница поспорила с матерью о конфликте в троллейбусе из-за рубля

14:57
  • вторник
  • 21 января 2020

Инцидент произошел на Урале

Школьница из Екатеринбурга, которую якобы выгнали из троллейбуса из-за неоплаченного рубля, прокомментировала произошедшее.

15-летняя девушка объяснила, что вышла из транспорта сама, так как не хватало ей на проезд гораздо большей суммы, чем один рубль, сообщают местные СМИ.

"Никто никого не выгонял. Я сама вышла, так как у меня не хватало определённой суммы. И это было не от 1-го рубля, а больше", - заявил подросток.

В Гортрансе Екатеринбурга также опровергли информацию о том, что кондуктор выгнала ребенка на мороз. "Ситуация, о которой идет речь, произошла 19 января. Но не в троллейбусе, а в автобусе. И девочку никто не высаживал, ребенок добрался до нужной остановки", - рассказали в предприятии kp.ru "Комсомольской правде".

Ранее мама девочки написала в Facebook, что кондуктор троллейбуса высадила ее дочь на мороз из-за нехватки одного рубля на проезд. За девочку вступилась одна из пассажирок и хотела за нее доплатить, однако кондуктор отказалась брать деньги, заявив, что это проблемы ребенка.

Школьнице пришлось идти две остановки пешком после перенесенной ангины, написала мама девочки.

"Она шла 15 минут, пришла с ледяными руками, после месячной ангины, второй день как в школу вышли", - написала родительница в Facebook.

 

 

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Кондуктор пассажирского автобуса
Кондуктор пассажирского автобуса
Скриншот
Скриншот
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