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Москвичи поддержали образовательный проект "Школа старшеклассников"

14:47
  • вторник
  • 21 января 2020

Цель проекта - создать пространство, приближенное к университетской среде

Жители столицы поддержали образовательный проект "Школа старшеклассников", проголосовав за него на проекте "Активный гражданин". Об этом сообщили в мэрии Москвы по итогам заседания президиума правительства.

Цель нового городского проекта — создание современной образовательной среды, предназначенной для обучения учащихся старших классов. В рамках проекта в одном из корпусов школы проводится комплексный капитальный ремонт, в ходе которого традиционные школьные помещения трансформируются в учебное пространство, максимально приближенное к университетской образовательной среде.

Занятия будут проходить в форме лекций, семинаров, проектной и исследовательской деятельности. Такой подход поможет школьникам подготовиться к будущей учебе в университете.

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