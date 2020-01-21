Нейрохирург о Шумахере: Ничего общего с тем, каким мы его помним

Организм чемпиона серьезно деградировал

Михаэля Шумахера теперь не узнать. Организм семикратного чемпиона "Формулы-1" серьезно деградировал за те шесть лет, что прошли со времени трагического инцидента, прокомментировал состояние знаменитого гонщика итальянский нейрохирург Никола Аччари.

"Мы должны понимать, что он сейчас совершенно не похож на того, кто выступал на автодромах. Он очень изменился, его организм, мышцы, скелет серьезно деградировали. Ничего общего с тем, каким мы его помним, нет. Все из-за черепно-мозговой травмы", - цитирует нейрохирурга британская Daily Mail.

3 января Михаэлю Шумахеру исполнился 51 год. На счету рекордсмена по количеству чемпионских титулов в "Формуле-1" - 306 стартов в Гран-при соревнований. 91 из них он выиграл. Шумахер выступал за английскую команду "Джордан", итальянские "Бенеттон", "Феррари" и немецкий "Мерседес", напоминает ТАСС.

Несчастный случай произошел в декабре 2013 года. Во время спуска на горных лыжах гонщик упал. Падение обернулось черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Сейчас Шумахер проходит реабилитацию.

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