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Нейрохирург о Шумахере: Ничего общего с тем, каким мы его помним

14:34
  • вторник
  • 21 января 2020

Организм чемпиона серьезно деградировал

Михаэля Шумахера теперь не узнать. Организм семикратного чемпиона "Формулы-1" серьезно деградировал за те шесть лет, что прошли со времени трагического инцидента, прокомментировал состояние знаменитого гонщика итальянский нейрохирург Никола Аччари.
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"Мы должны понимать, что он сейчас совершенно не похож на того, кто выступал на автодромах.  Он очень изменился, его организм, мышцы, скелет серьезно деградировали. Ничего общего с тем, каким мы его помним, нет. Все из-за черепно-мозговой травмы", - цитирует нейрохирурга британская Daily Mail.

3 января Михаэлю Шумахеру исполнился 51 год. На счету рекордсмена по количеству чемпионских титулов в "Формуле-1" - 306 стартов в Гран-при соревнований. 91 из них он выиграл.  Шумахер выступал за английскую команду "Джордан", итальянские "Бенеттон", "Феррари" и немецкий "Мерседес", напоминает ТАСС.

Несчастный случай произошел в декабре 2013 года. Во время спуска на горных лыжах гонщик упал. Падение обернулось черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Сейчас Шумахер проходит реабилитацию.

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