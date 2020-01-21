В новосибирском аэропорту задержали авиадебошира

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство"

В новосибирском аэропорту Толмачёво во вторник задержали нетрезвого авиапассажира, устроившего дебош на борту самолёта, который выполнял рейс из Бангкока, передает "ТВ Центр".

Во время полёта мужчина нецензурно выражался в адрес бортпроводников и других пассажиров, а на их замечания реагировал агрессивно. И даже ударил сидевшую рядом женщину. После приземления самолёта сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя. Им оказался 34-летний житель Новосибирска.

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