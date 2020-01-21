ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В новосибирском аэропорту задержали авиадебошира

14:51
  • вторник
  • 21 января 2020

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство"

В новосибирском аэропорту Толмачёво во вторник задержали нетрезвого авиапассажира, устроившего дебош на борту самолёта, который выполнял рейс из Бангкока, передает "ТВ Центр".

Во время полёта мужчина нецензурно выражался в адрес бортпроводников и других пассажиров, а на их замечания реагировал агрессивно. И даже ударил сидевшую рядом женщину. После приземления самолёта сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя. Им оказался 34-летний житель Новосибирска. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Задержание авиадебошира
Задержание авиадебошира
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.