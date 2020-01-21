Телегин отдаст Пелагее особняк за 75 миллионов

Хоккеист не стал жадничать
При разводе с хоккеистом Иваном Телегиным певица Пелагея получит дом за 75 миллионов рублей, расположенный в элитном поселке под Москвой.
Как сообщает eg.ru, Иван и Пелагея купили особняк в 2017 году, но не успели доделать там ремонт. По данным издания, хоккеист оставил ей дом с условием, что ему не придется больше в него вкладываться.
Светлана Ханова, мама Пелагеи, сказала, что Иван Телегин не жадный человек, поэтому развод будет оформлен без конфликтов.
Журналисты выяснили, что у Пелагеи нет проблем с жильем: она якобы владеет тремя квартирами в Москве.
21 января Пелагея выложила в Instagram подборку забавных и трогательных видео с ее дочерью, которой исполнилось три года.
Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. Слухи об их расставании появились в декабре прошлого года. Пелагея перестала носить кольцо, а ее мужа заметили в компании с моделью. 26 декабря Пелагея объявила, что рассталась с Телегиным.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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