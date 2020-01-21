Захарова: Помпео признал намерение Вашингтона сменить власть в Венесуэле

США не оставляют политику вмешательства в дела суверенных государств

Майк Помпео прямо признал, что США продолжают вмешиваться в дела независимых государств. Вашингтон никогда не изменял этой тактике и политике смены неугодных режимов, прокомментировала высказывания госсекретаря США официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы услышали прямое признание госсекретаря США в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах. По сути, Майк Помпео двумя фразами подвел доказательную базу под принятые в России законы об иностранных агентах, суверенном интернете и так далее", - написала захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат прокомментировала интервью госсекретаря США колумбийскому телеканалу Caracol. Помпео заявил, что цель американской миссии - заставить уйти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава госдепа привел пример со стратегией США в отношении СССР – тогда тоже многие думали, что она не сработает.

Слова Помпео в очередной раз доказывают, что США никогда не оставляли политику смены режимов, отметила Мария Захарова. Своей цели Вашингтон достигает в каждом случае по-разному - через мягкую силу или путем провокаций и государственных переворотов. Захарова подчеркнула, что такие понятия, как "демократия" и "демократическое устройство" США используют как инструмент формирования нужной Вашингтону внутриполитической конъюнктуры.

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