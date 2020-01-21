ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова: Помпео признал намерение Вашингтона сменить власть в Венесуэле

15:01
  • вторник
  • 21 января 2020

США не оставляют политику вмешательства в дела суверенных государств

Майк Помпео прямо признал, что США продолжают вмешиваться в дела независимых государств. Вашингтон никогда не изменял этой тактике и политике смены неугодных режимов, прокомментировала высказывания госсекретаря США официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Братский народ": Захарова пошутила об отставке премьера Украины

"Мы услышали прямое признание госсекретаря США в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах. По сути, Майк Помпео двумя фразами подвел доказательную базу под принятые в России законы об иностранных агентах, суверенном интернете и так далее", - написала захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат прокомментировала интервью госсекретаря США колумбийскому телеканалу Caracol. Помпео заявил, что цель американской миссии - заставить уйти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава госдепа привел пример со стратегией США в отношении СССР – тогда тоже многие думали, что она не сработает.

Слова Помпео в очередной раз доказывают, что США никогда не оставляли политику смены режимов, отметила Мария Захарова. Своей цели Вашингтон достигает в каждом случае по-разному - через мягкую силу или путем провокаций и государственных переворотов. Захарова подчеркнула, что такие понятия, как "демократия" и "демократическое устройство" США используют как инструмент формирования нужной Вашингтону внутриполитической конъюнктуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.