В Москве женщина лишилась скальпа в ходе ссоры с сыном

Задержать преступника помог врач

В Москве задержали безработного жителя столицы, который подозревается в убийстве собственной матери. Как сообщили в МВД по Москве, возбуждено уголовное дело.

По информации РЕН ТВ, москвич снял скальп с матери в ходе ссоры. Он нанес ей колото-резаные ранения. Пенсионерка скончалась на месте.

Предварительно, преступник состоял на учете в психоневрологическом диспансере. После убийства матери мужчина пошел в больницу, где заподозривший неладное врач вызвал в его квартиру в доме на Коломенской набережной полицию.

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