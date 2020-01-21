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В Сети появилось фото гуляющей в Канаде с собаками и Арчи Меган Маркл

15:39
  • вторник
  • 21 января 2020

Герцогиня выглядит абсолютно счастливой

Перебравшаяся в Канаду Меган Маркл прогулялась с сыном Арчи и двумя собаками по парку и попала в объективы фотокамер.

Судя по фотографиям, герцогиня довольна своей свободной жизнью. Она несла Арчи в переноске, и держала на поводке двух собак – лабрадора Оза и бигля Гая, а с ее лица не сползала улыбка.

Теперь жена принца полностью свободна в выборе мест для прогулок и дресс-кода. Маркл облачилась в леггинсы, ветровку, сапоги и шапку – максимально удобную для пешей прогулки одежду. Тем не менее небольшая часть дворцовой жизни осталась: герцогиню сопровождали два офицера королевской охраны.

Ранее стало известно, что принц Гарри уладил все дела в Великобритании и уже приземлился в Канаде. Видимо, скоро он присоединится к прогулкам с супругой.

Принца Гарри сняли на видео в аэропорту Канады

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