В Сети появилось фото гуляющей в Канаде с собаками и Арчи Меган Маркл

Герцогиня выглядит абсолютно счастливой
Перебравшаяся в Канаду Меган Маркл прогулялась с сыном Арчи и двумя собаками по парку и попала в объективы фотокамер.
Судя по фотографиям, герцогиня довольна своей свободной жизнью. Она несла Арчи в переноске, и держала на поводке двух собак – лабрадора Оза и бигля Гая, а с ее лица не сползала улыбка.
Теперь жена принца полностью свободна в выборе мест для прогулок и дресс-кода. Маркл облачилась в леггинсы, ветровку, сапоги и шапку – максимально удобную для пешей прогулки одежду. Тем не менее небольшая часть дворцовой жизни осталась: герцогиню сопровождали два офицера королевской охраны.
Ранее стало известно, что принц Гарри уладил все дела в Великобритании и уже приземлился в Канаде. Видимо, скоро он присоединится к прогулкам с супругой.
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