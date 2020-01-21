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Опасно для жизни: IKEA просит покупателей вернуть ядовитые кружки

15:32
  • вторник
  • 21 января 2020

В посуде обнаружили токсичное вещество

Здоровье клиентов IKEA – под угрозой. Покупателей, которые в период с октября 2019 года по январь 2020 года приобрели в магазинах шведской компании кружки Troligtvis, просят срочно вернуть товар. В посуде обнаружили токсичное вещество.
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"Мы просим покупателей, которые приобрели дорожную кружку Troligtvis с маркировкой Made in India (розовая / синяя / бежевая), незамедлительно прекратить ее использование и вернуть ее в любой магазин IKEA для полного возврата средств", - сказано в сообщении на сайте компании.

Как выяснили эксперты во время испытаний продукта, материал, из которого сделана кружка, может выделять дибутилфталат. Химикат применяется, в частности, как средство от насекомых. Под угрозой оказались десятки тысяч клиентов из разных стран - кружки продаются уже не первый месяц.

В сообщении IKEA  подчеркивается, что руководство серьезно относится к безопасности продукции. В частности, запрет на использование фталатов в материалах товаров, которые контактируют с пищевыми продуктами, действует в IKEA много лет.

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