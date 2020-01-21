Как выглядит сын умершего Криса Кельми

На него обрушились с критикой

Брат Криса Кельми обвинил его сына Кристиана в безразличии к творческому наследию музыканта.

"Судя по всему, сыну просто наплевать на память отца. Мне не стыдно за свои слова, я за них отвечаю", - сказал Евгений Суслин Sobesednik.ru.

После смерти музыканта Суслин предложил Кристиану возродить группу "Рок-ателье", ведь именно он стал единственным правопреемником артиста. Кристиан согласился участвовать в этом проекте, после чего начались репетиции и переговоры с некоторыми телеканалами по поводу выступлений. Однако в последний момент Кристиан просто перестал выходить на связь, пожаловался Евгений Суслин.

История повторилась, когда некий известный продюсер решил создать кавер на песню "Ночное рандеву", но его общение с сыном певца внезапно прекратилось. Мужчина просто перестал отвечать на звонки.

Суслин рассказал, что Кристиан долгое время не мог выполнить последнюю просьбу Кельми. Музыкант просил развеять его прах над Карибским морем. У наследника возникли проблемы с вывозом праха и покупкой путевки. "Так как сейчас мы с Кристианом не общаемся, я никак не могу узнать, выполнил ли он волю своего покойного отца", - отметил Евгений Суслин.

Многих поклонников покойного музыканта интересует, как выглядит наследник Кельми. 31-летний мужчина, судя по его фото в соцсети, похож на своего отца: у них одинаковые носы, глаза, улыбки. В отличие от Криса, наследник носит короткую прическу. Кристиан часто путешествует, увлекается фотографией и любит музыку.

Напомним, ветеран российского рок-н-ролла умер 1 января 2019 года. У Криса Кельми не выдержало сердце. По некоторым данным, артист страдал от алкоголизма.

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