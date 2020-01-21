ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили об опасности поездок в Ухань

15:50
  • вторник
  • 21 января 2020

С рекомендациями выступил Роспотребнадзор

Поездки в Китайскую народную республику надо планировать заранее – так, чтобы избежать визитов в город Ухань. Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности заражения новым типом коронавируса.
В Китае четвертый человек умер от нового вируса

"Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации", — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре назвали меры предосторожности, которые надо соблюдать выезжающим в Китай. В частности, не следует посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, потреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, не посещать зоопарки и использовать медицинские маски.

По последним данным, в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV). 287 из них зафиксировано в Китае, преимущественно в городе Ухань. Четверо пациентов скончались. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что известно о случаях заражения коронавирусом медработников – это подтверждает, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.