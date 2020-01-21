Россиян предупредили об опасности поездок в Ухань

С рекомендациями выступил Роспотребнадзор

Поездки в Китайскую народную республику надо планировать заранее – так, чтобы избежать визитов в город Ухань. Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности заражения новым типом коронавируса.

"Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации", — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре назвали меры предосторожности, которые надо соблюдать выезжающим в Китай. В частности, не следует посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, потреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, не посещать зоопарки и использовать медицинские маски.

По последним данным, в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV). 287 из них зафиксировано в Китае, преимущественно в городе Ухань. Четверо пациентов скончались. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что известно о случаях заражения коронавирусом медработников – это подтверждает, что вирус может передаваться от человека к человеку.

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