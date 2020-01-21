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Стало известно о новом месте работы экс-генпрокурора Чайки

15:56
  • вторник
  • 21 января 2020

Указ о его назначении на новый пост пока не подписан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что бывший генпрокурор Юрий Чайка получил предложение от Владимира Путина стать полпредом главы государства в СКФО. При этом формально указ пока не подписан, передает РИА Новости.

Во вторник в Кремле Путин провел встречу с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора Игорем Красновым. Президент поблагодарил Чайку за работу.

Глава государства попросил Краснова на посту генпрокурора сохранять акценты ведомства в борьбе с коррупцией и надзором за соблюдением законности в социальной сфере.

"Юрий Яковлевич (Чайка) много очень сделал для того, чтобы настроить прокуратуру для работы именно в этом направлении, прошу вас сохранить эту тенденцию", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что вопрос о назначении Краснова на пост генпрокурора Совфед может рассмотреть 22 января. Перед этим кандидатуру должны одобрить комитеты верхней палаты парламента, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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