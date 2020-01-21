Уволен сотрудник ДПС, заливший виски в служебный автомобиль (видео)

"Могу себе позволить", - объяснил мужчина

В Новосибирске сотрудник ДПС залил в машину виски вместо стеклоочистителя и лишился работы.

В начале декабря 2019 года в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудник ДПС достает из багажника служебного автомобиля бутылку виски Jack Danielʼs и выливает ее в бак для стеклоочистительной жидкости.

На ролике мужчина объясняет, что пошел на такие меры из-за того, что у него не оказалось под рукой специальной жидкости, а алкоголь – да. "Могу себе это позволить, работаю в ДПС", - заметил мужчина.

После публикации видео в полиция была начала слежубная проверка, по результатам которой мужчину уволила с формулировкой "за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел".

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