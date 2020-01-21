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В Минздраве России признали угрозой смертоносный вирус из Китая

16:32
  • вторник
  • 21 января 2020

В феврале ведомство создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса

Замглавы Минздрава Сергей Краевой назвал биологической угрозой для россиян коронавирус, из-за которого люди в КНР заболели новым типом пневмонии. Во вторник стало известно, что из-за болезни погиб четвертый человек. Еще 169 человек проходят лечение.

В Китае четвертый человек умер от нового вируса
ВОЗ забил тревогу из-за нового коронавируса

Во вторник в Госдуме рассматривается законопроект о биологической безопасности России. Депутаты спросили у представителя Минздрава, какие конкретно биологические угрозы стоят перед страной.

"Я могу назвать только несколько и продемонстрировать это, по сути дела, примерами из нашей нынешней повседневной жизни. Это изменение свойств и форм патогенных биологических агентов, а также свойств и мест обитания их переносчиков. Наиболее яркий пример... - это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в КНР, вызванная коронавирусом", - сказал Краевой (цитата по РИА Новости).

Во вторник также стало известно, что Минздрав России в феврале создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса. Об этом замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, это хороший пример стратегии, направленной на поддержку приоритетных научных исследований.

Накануне стало известно, что новый тип пневмонии, выявленный в Китае, передаётся от человека к человеку. Вирус, признанный опасным, сейчас изучают лучшие китайские специалисты. Власти подтвердили, что новый вирус уже вышел за пределы очага своего появления в городе Ухань.

Подробнее о коронавирусе смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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