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"На пятки наступает": дочь Орбакайте затмила вокалом звездную мать

16:38
  • вторник
  • 21 января 2020

Девочка исполнила песню братьев Джонас "Sucker"

Дочь Кристины Орбакайте, семилетняя Клавдия Земцова, спела на английском языке песню братьев Джонас "Sucker" и восхитила соцсети.

Подписчики отметили великолепный английский внучки Пугачевой (Клавдия много времени проводит в США – прим. ред.), а также оценили ее вокальные данные. Судя по видео, Клава не сильно напрягается, подпевая в такт. Можно только догадываться, какой девочка выдаст результат, когда начнет заниматься вокалом профессионально.

Некоторые в шутку даже начали беспокоится за карьеру Кристины Орбакайте, не затмит ли ее дочь своим голосом, пишет издание "7 дней".

"Красотка Клавочка, красивая такая, умничка", - восхитилась n.l7iu.

"Кто-то маме на пятки уже наступает", - подчеркнула nata_li_a4.

"На маленькую Кристину похожа. Поет хорошо", - заметила oxanamaltsieva.

Ранее звезды высоко оценили пение сына юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой.

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