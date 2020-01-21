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Собянин присвоил наименование новой вылетной магистрали Москвы

18:03
  • вторник
  • 21 января 2020

Правительство Москвы подвело итоги работы транспортного комплекса

Город удобный для пешеходов и автомобилистов — Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения. Количество жертв ДТП сократилось более чем на 40% по сравнению с 2010 годом. Такие данные были озвучены на заседании президиума правительства Москвы. Там подводили итоги работы Транспортного комплекса в прошлом году и обсудили задачи на год текущий, передает "ТВ Центр".

Так, среднесуточная скорость движения на основных магистралях за последние 9 лет увеличилась на 20%. В прошлом году ввели в эксплуатацию 111 километров дорог, 25 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Было завершено строительство Северо-Западной хорды и участка Северо-восточной хорды. Открыли часть Южной Рокады - от Балаклавского до Пролетарского проспекта, разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе, участок дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. В этом году продолжится строительство 9 новых станций метро, планируют возвести более ста километров дорог.

Также продолжится обновление подвижного состава метро и наземного транспорта. Кроме того, на заседании президиум принято постановление о присвоении строящемуся Южному дублёру Кутузовского проспекта наименования "проспект Генерала Дорохова".

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