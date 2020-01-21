Грета Тунберг поспорила с Трампом о роли деревьев

США присоединились к акции "Один триллион деревьев"

Сотни эко-активистов, уверенных, что политики и бизнесмены ведут человечество к климатической катастрофе, шагают по окрестностям Давоса.

В сам город их не пускают, там в связи с форумом исключительные меры безопасности. Охраняют, в том числе и лицо этого протеста - Грету Тунберг. Холодным улицам школьница всё чаще предпочитает тёплые залы конгресс-холлов. В кругу влиятельных, богатых и знаменитых - совсем не то, что среди сторонников. Даже риторика меняется. И вот уже девочка, почти как ненавистный ей Трамп, винит во всем СМИ.

"Не думаю, что когда-либо видела, чтобы какие-то средства массовой информации рассказывали о том, о чем я постоянно говорю. Я знаю, что вы не хотите сообщать такие вещи. Почти ничего не было сделано, глобальные выбросы CO2 не сократились", - заявила Тунберг.

Фурора речь не вызвала. Все уже привыкли и к повторяющимся тезисам, и к особой манере говорить ребёнка с синдром Аспергера. Очень ждут другого хэдлайнера - Дональда Трампа. Из Цюриха в этот живописный альпийский городок американский президент добирался на вертолете.

Однако даже великолепный вид из иллюминатора на заснеженные горы не лишили Трампа иронии в отношении всего, что связано с климатом.

— Господин Трамп, что вы думаете об изменениях в окружающей среде, о климате?

— Оооо, я очень верю в окружающую среду. Окружающая среда - важная вещь!

В шести с половиной тысячах километрах от Вашингтона, где республиканский Сенат вот-вот начнет судебное заседание, решая, надо ли отстранять президента от власти, Трамп ожидаемо нахваливает себя.

"Сегодня я с гордостью заявляю, что Соединенные Штаты переживают экономический бум, подобного которому мир еще не видел. Мы пробудили мощный механизм американского предпринимательства. Америка процветает. И да, Америка побеждает, как никогда раньше", - заявил президент США.

В числе своих экономических побед Трамп упоминает сделку с Китаем. Ту самую, пойти на которую Пекин фактически вынудили. Теперь это называется "новая мировая модель торговли".

"До того, как меня выбрали президентом, Китай практиковал нечестную торговлю. Но никто до меня не хотел с этим ничего делать. Становилось только хуже, хуже и хуже. Под моим руководством все изменилось. И теперь мы имеем новую мировую модель торговли", - заявил он.

Понимая, сколь значимую роль на форуме уделяют в этом году экологическим проблемам, Трамп говорит и о них. Как водится, в своей манере.

"Соединенные Штаты - страна с самым чистым воздухом и с чистейшей питьевой водой на Земле. И мы собираемся это сохранить. Мы стремимся сохранить величие Божьего творения и естественную красоту нашего мира. Сегодня я рад объявить, что Соединенные Штаты присоединятся к инициативе "Один триллион деревьев", которую запускают здесь, на Всемирном экономическом форуме", - провозгласил американский лидер.

Грета Тунберг покинула зал. Позднее она заявила, что одной высадки деревьев явно не достаточно, это не приведет в реальным переменам. А во-вторых, она то точно знает, что в ее родной Швеции, а еще в Исландии, Финляндии, Норвегии и многих других странах, воздух куда чище, чем в США. Дональд Трамп же, и глазом не моргнув, продолжает. Долго еще говорит об успехах своей страны в энергетике и, конечно, призывает европейских политиков отказаться от "недобросовестных, вражеских поставщиков". Закупать стоит только американские энергоресурсы.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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