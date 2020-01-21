На прилетевшего из Бангкока дебошира завели дело в Новосибирске

Мужчина напился и ударил мирно спящую пассажирку

Затуманенный взгляд и явное непонимание того, что вокруг происходит. Отпуск в солнечном Таиланде завершился, но опьянение не прошло. В Новосибирск турист вернулся, будучи изрядно пьяным.

Судя по голосам за кадром, этот мужчина не единственный нетрезвый на борту. Но единственный, кто не смог побороть тягу к пьяным приключениям, доставив много неудобств экипажу и окружающим пассажирам.

— Вы устроили дебош на борту воздушного судна.

— Нет.

— Ну вот я вам объясняю: хватали за шею бортпроводника. Ударили рядом сидящую пассажирку.

"Во время полета гражданин с видимыми признаками опьянения выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания, просьбы, а затем и требования работников авиакомпании реагировал агрессивно, а также ударил сидящую рядом женщину. Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя общественного порядка. Им оказался 34-летний житель Новосибирска", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отделе полиции в аэропорту Толмачёво дебошир то спокойно сидел, то нервно ходил по комнате. В какой-то момент лёг на лавку и практически уснул. На него составили административный протокол по статье "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции" и довольно быстро возбудили уголовное дело. Согласно принятым поправкам, мужчине теперь грозит до пяти лет вполне реального заключения по статье "Хулиганство на воздушном транспорте". Буквально неделю назад аналогичный случай произошёл на другом рейсе, и тоже из Таиланда, но в Нижний Новгород. Двое друзей пили во время полёта, а потом подрались с соседями.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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