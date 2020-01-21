ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян начнут штрафовать за остекление балконов

17:17
  • вторник
  • 21 января 2020

Цена нарушения - пять тысяч рублей

В Санкт-Петербурге заработали штрафы за незаконно застекленные балконы. Нововведение призвано защитить архитектурный облик северной столицы.

До 2005 года действовал старый Жилищный кодекс, балконы и лоджии считались частью квартир. Но вот уже 15 лет - это общедомовое имущество и, следовательно, собственник квартиры не имеет право самостоятельно изменять балкон.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекции (ГАТИ), новые правила коснуться даже тех, кто застеклил балкон даже до принятия закона. Речь идет в основном о жителях хрущевок, ведь, например, в новых домах это делает застройщик. Нарушителям придется раскошелиться на пять тысяч рублей.

Ранее в российском правительстве предложили запретить курение балконах, однако затем МЧС разъяснило, что речь шла не о запрете, а об осторожном использовании спичек и зажигалок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Балконы дома
Балконы дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.