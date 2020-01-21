Россиян начнут штрафовать за остекление балконов

Цена нарушения - пять тысяч рублей

В Санкт-Петербурге заработали штрафы за незаконно застекленные балконы. Нововведение призвано защитить архитектурный облик северной столицы.

До 2005 года действовал старый Жилищный кодекс, балконы и лоджии считались частью квартир. Но вот уже 15 лет - это общедомовое имущество и, следовательно, собственник квартиры не имеет право самостоятельно изменять балкон.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекции (ГАТИ), новые правила коснуться даже тех, кто застеклил балкон даже до принятия закона. Речь идет в основном о жителях хрущевок, ведь, например, в новых домах это делает застройщик. Нарушителям придется раскошелиться на пять тысяч рублей.

Ранее в российском правительстве предложили запретить курение балконах, однако затем МЧС разъяснило, что речь шла не о запрете, а об осторожном использовании спичек и зажигалок.

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