В Иране объявили награду за убийство Трампа

Иранский депутат сообщил, сколько дадут за голову американского президента

В Иране объявили вознаграждение за голову президента США Дональда Трампа, по приказу которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Любому, кто убьет американского лидера, местный депутат Ахмад Хамза пообещал три миллиона долларов. "От имени жителей провинции Керман мы выплатим три миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа", — сказал он.

Провинция Керман — родина убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани, отмечает РИА Новости.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как американские военные убили Сулеймани, когда тот находился в Ираке. Иран ответил ударами по американским базам в Ираке, при обстрелах никто не пострадал. Однако позже иранские военные случайно сбили гражданский самолет "Международных авиалиний Украины", который летел из Тегерана в Киев. Погибли все 176 человек на борту.

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