SSJ-100 совершил аварийную посадку в Ростове-на-Дону

На борту находились 98 человек

Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Краснодара в Нижний Новгород, аварийно сел в аэропорту "Платов" Ростова-на-Дону.

По предварительном данным, у самолета сработал датчик расхода топлива. На борту находились более 93 пассажира и пять членов экипажа

Посадка прошла штатно, никто не пострадал, передает "Интерфакс". По данным аэропорта "Краснодара", речь идет о самолете авиакомпании "Азимут".

Четыре дня назад SSJ-100 авиакомпании "ИрАэро" сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Домодедово". Никто их пассажиров и членов экипажа не пострадал. По предварительным данным, причиной ЧП стала ошибка пилота: командир корабля в условиях плохой видимости перепутал взлетно-посадочные полосы.

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