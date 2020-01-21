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"Очень тяжело": Оззи Осборн перестал скрывать страшный диагноз

18:38
  • вторник
  • 21 января 2020

71-летний музыкант открылся поклонникам

Британский рок-музыкант Оззи Осборн признался, что страдает болезнью Паркинсона.

Об этом 71-летний Оззи рассказал в интервью передаче Good Morning America. Год назад артист перенес операцию и с тех пор принимает много лекарств.

"Скрывать что-либо очень тяжело, ты никогда не чувствуешь себя хорошо. Ты чувствуешь себя виноватым... Уже не могу носить это внутри себя, у меня просто закончились оправдания", - объяснил свое решение рассказать о страшной болезни. Его цитату приводит интернет-портал "Дни.ру".

Шэрон Осборн, жена Оззи, успокоила мужа, заметив, это эта болезнь – не смертный приговор и с этим живут, даже несмотря на трудности.

Болезнь Паркинсона – это хроническое неврологическое заболевание, при котором происходит медленная, но пpoгpeccиpующая гибeль нepвныx клeтoк, кoтopыe oтвeчaют зa двигaтeльныe функции.

У человека начинают непроизвольно дрожать руки, голова, на поздних стадиях – челюсть и веки, происходит потеря контроля над телом. У больных с таким диагнозом страдают речь, походка, мыслительный процесс. Ухудшается память, появляется депрессия.

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