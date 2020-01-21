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В Петербурге арестован обвиняемый в вербовке в ряды ИГ

18:44
  • вторник
  • 21 января 2020

Ему удалось уговорить двух человек воевать за террористов

Суд в Петербурге арестовал мужчину, обвиняемого в вербовке людей в ряды запрещённой в России террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга, сторонник ИГ Исфандиёр Акрамов в 2015 году в Петербурге уговорил двух граждан Таджикистана поехать в Сирию, чтобы участвовать там в боевых действиях на стороне террористов.

Акрамову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. По решению суда он арестован до 19 марта.

Видео: задержание преступников, захотевших свергнуть власть в России

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