В Петербурге арестован обвиняемый в вербовке в ряды ИГ

Ему удалось уговорить двух человек воевать за террористов

Суд в Петербурге арестовал мужчину, обвиняемого в вербовке людей в ряды запрещённой в России террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга, сторонник ИГ Исфандиёр Акрамов в 2015 году в Петербурге уговорил двух граждан Таджикистана поехать в Сирию, чтобы участвовать там в боевых действиях на стороне террористов.

Акрамову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. По решению суда он арестован до 19 марта.

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