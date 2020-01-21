Зеленский с огромной свитой спровоцировал скандал в Давосе

Общество выясняет, на чьи деньги была организована столь масштабная поездка

Президент Украины Владимир Зеленский собрал рекордную по количеству человек делегацию в Давос.

На этот факт обратил внимание украинский политолог Виктор Уколов, пишет издание argumenti.ru. Он опубликовал фотографию с самолета, в котором летела украинская элита на форум.

Как сообщает "Интерфакс", в Швейцарию вылетели 20 народных депутатов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, замглавы фракции Евгения Кравчук, а также скандально известный премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сомнительная практика. Особенно с точки зрения налогоплательщиков. Швейцария и так не дешева, а в Давосе сегодня просто безумно дорого <…> Самое интересное - это ведущая делегация президента, в которой находится премьер, который сказал, что он профан в экономике", - заметил Уколов, породив своим комментарием шквал критики под соответстующем постом в социальных сетях.

В свою очередь спикер парламента Дмитрий Разумков поспешил объяснить, что депутаты Рады полетели в Давос по собственной инициативе и за свой счет.

"Я, как председатель Верховной Рады, их не отправлял <…> Поездка в Давос не будет стоить украинским гражданам ни одной гривны", - заверил он.

50-ый ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет с 21 по 24 января. Ожидается, что Зеленский проведет ряд встреч с лидерами государств и представителями бизнеса.

В этом году на форуме собрались участники из 118 стран. От России прилетели исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин и руководители крупнейших компаний.

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