Мишустин представил Путину новый состав правительства

Первым замом председателя правительства стал Андрей Белоусов
Премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину новый состав правительства, передает ТВЦ.RU.
В новом правительстве 9 вице-премьеров. Первый вице-премьер - Андрей Белоусов. Вице-премьеры: Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.
Министры:
Глава МВД – Владимир Колокольцев;
Глава МЧС – Евгений Зиничев;
Глава МИД – Сергей Лавров;
Министр обороны – Сергей Шойгу;
Министр юстиции – Константин Чуйченко;
Министр культуры – Ольга Любимова;
Министр науки и высшего образования – Валерий Фальков;
Министр природных ресурсов и экологии – Дмитрий Кобылкин;
Министр промышленности и торговли – Денис Мантуров;
Министр просвещения – Сергей Кравцов;
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – Александр Козлов;
Министр сельского хозяйства – Дмитрий Патрушев;
Министр спорта – Олег Матыцин;
Министр строительства и ЖКХ – Владимир Якушев;
Министр транспорта – Евгений Дитрих;
Министр труда и соцзащиты – Антон Котяков;
Министр финансов – Антон Силуанов;
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев;
Министр экономического развития – Максим Решетников;
Министр энергетики – Александр Новак;
Министр здравоохранения - Михаил Мурашко.
Своим указом Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли МЭР. Первое заседание нового правительства, как сообщил Мишустин, состоится вечером 21 января.
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