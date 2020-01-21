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"Шереметьево" усилило меры безопасности из-за коронавируса

20:26
  • вторник
  • 21 января 2020

Пассажирам меряют температуру

Усилили санитарно-эпидемиологический контроль усилили в московском аэропорту "Шереметьево" из-за распространения коронавирусной инфекции.
В Китае четвертый человек умер от нового вируса

Рейсы из Китая приземляются именно в этой воздушной гавани, передает РИА Новости. Специалисты проводят термометрию пассажиров при помощи переносных и стационарных тепловизоров.

Если приборы покажут, что у человека повышена температура, его направят к врачу. В случае обнаружения симптомов коронавируса пациента немедленно изолируют и госпитализируют в медицинское учреждение. На текущий момент пассажиров с симптомами коронавируса не выявлено.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали меры предосторожности, которые надо соблюдать выезжающим в Китай. В частности, не следует посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, потреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, не посещать зоопарки и использовать медицинские маски.

В конце декабря власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В последствии стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, он способен передаваться от человека к человеку. По последним данным, от вируса уже умерли четыре человека.

Видео: в Минздраве России признали угрозой смертоносный вирус из Китая

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