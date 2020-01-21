Мишустин обозначил первые задачи перед новым правительством

Кабмин должен оправдать доверие президента и народа

Новый премьер-министр Михаил Мишустин обозначил цели и задачи перед обновленным составом правительства.

Во вторник в Москве начал свою работу новый состав кабмина. Мишустин потребовал, чтобы передача дел от старых министров к новым никак не отразилась на качестве работы правительства. Для России чрезвычайно важна слаженная работа всех министерств и ведомств, передает "Интерфакс".

"Хочу, чтоб мы точно думали, как оправдать доверие президента, наших людей на всех этапах нашей работы", - заявил премьер-министр на открытии заседания.

Главные задачи нового правительства - демография, рост доходов, повышение уровня жизни людей, качественное здравоохранение и образование, отметил Мишустин. Важно, чтобы в стране более активно реализовывались национальные проекты, чтобы люди видели качественные изменения в жизни, необходимо создать условия для роста экономики.

Ранее стало известно, кто вошел в состав нового правительства России. Свой пост сохранили 12 министров, среди них - Сергей Лавров (МИД), Сергей Шойгу (Минобороны), Евгений Зиничев (МЧС), Владимир Колокольцев (МВД) и другие. Полностью обновился социальный блок: новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, культуры - Ольга Любимова, просвещения – Сергей Кравцов.

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