Собянин прокомментировал назначение Хуснуллина вице-премьером

Он занимался вопросами градостроительной политики Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал назначение заммэра Москвы Марата Хуснуллина на пост заместителя председателя правительства России.

По мнению градоначальника, это говорит о высокой оценке работы строительного комплекса Москвы.

"Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича. Желаю ему успеха на новом, очень важном поприще", - написал Собянин в Twitter.

Должность Хуснуллина в московском правительстве займет руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра.

Марат Хуснуллин с 2010 года работал заместителем Собянина в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. При нем в столице запустились МЦК и МЦД, открылась 81 станция метро, обновился спорткомплекс "Лужники, открылся парк "Зарадье", начался процесс реновации.

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