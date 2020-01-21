Путин назвал сбалансированным состав нового правительства

Кабинет министров претерпел серьезные кадровые изменения

В России с сегодняшнего дня - новое правительство. Около двух часов назад обновленный состав кабмина Владимиру Путину представил премьер-министр Михаил Мишустин. По сравнению с прежним - кабинет министров претерпел серьёзные кадровые изменения, трансформации подверглась и его структура. Президент поздравил новое правительство с избранием, обозначил ключевые задачи и пожелал успехов в работе.

Интрига держалась до последнего. Эксперты гадали, кто останется, а кто придет вплоть до восьми часов вечера вторника, пока в здание правительства не приехал президент, а его новый состав не стал теперь уже официально известен.

"Прежде всего, хотел бы вас поздравить с высокими назначениями. Уверен, что это в жизни каждого из вас будет серьезным испытанием. И серьезным событием. Я искренне желаю всем вам успеха. В вашем успехе заинтересованы не только вы. Вся страна в этом заинтересована. Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в тоже время очень большое обновление. Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, вам удастся выйти на самые высокие и достойные показатели", - сказал Путин.

Состав кабмина действительно серьезно обновился. Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов, который ранее был помощником президента России. Еще одним новым вице-премьером стал 53-летний Марат Хуснуллин - заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Замглавы правительства и главой его аппарата также назначен бывший подчиненный Михаила Мишустина по ФНС - Дмитрий Григоренко. В том же статусе работу в кабмине начнет и Алексей Оверчук. Ранее он тоже трудился в налоговой. Помимо них посты вице-премьеров получили: Дмитрий Чернышенко, ранее возглавлявший холдинг "Газпром-медиа", и Виктория Абрамченко, замглавы Минэкономразвития. Из старой команды эти должности сохранили: Юрий Трутнев, Татьяна Голикова и Юрий Борисов.

"Хочу сказать, что предыдущее правительство очень многое сделало для того, чтобы создать базу для дальнейшего развития. Во-первых, и прежде всего, конечно, созданы очень хорошие макроэкономические условия. Без этого невозможно развивать экономику вообще, а значит не будет никакого результата в социальной сфере. Но все, что добыто непосильным трудом, скажем так, с небольшой иронией, но тем менее, это правда, должно быть хорошо использовано на будущее для достижения общенациональных целей. И для эффективного использования тех инструментов, которые созданы для того, чтобы эти цели были достигнуты", - заявил президент России.

Речь, разумеется, о реализации национальных проектов, за которую отвечают конкретные министерства. И тут тоже произошло существенное обновление. Министром юстиции станет Константин Чуйченко. Министром экономического развития России вместо Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников. Олег Матыцин возглавит министерство спорта. Валерий Фальков - министерство науки. Максут Шадаев, топ-менеджер "Ростелекома", станет главой Минкомсвязи. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения. Ольга Любимова, возглавлявшая департамент кинематографии, теперь возглавит министерство культуры. Министром просвещения назначен глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. А Антон Котяков - министром труда и социальной защиты.

"Хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович за то доверие, которое вы нам оказали и теперь уже нашей команде. Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые. Приложим все усилия, чтобы их выполнить. Сегодня после встречи с вами мы планируем провести первое заседание правительства, где будем обсуждать в том числе меры по реализации послания. Ну, и другая повестка дня. Благодарим вас за это доверие. Надеемся, что мы оправдаем и ваши ожидания, и ожидания наших людей", - сказал глава правительства России Михаил Мишустин.

"У вас есть все, для того чтобы они были достигнуты во благо интересов страны и нашего народа. Здесь, безусловно, важнейшей задачей является повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире. Все это абсолютно достижимые цели", - отметил Путин.

Стоит сказать и о тех, кто остается на своих постах. Это министр промышленности Денис Мантуров. Министр транспорта Евгений Дитрих. Также в новом правительстве продолжат работу министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак. Дмитрий Кобылкин сохранил пост министра природных ресурсов и экологии, а Дмитрий Патрушев - пост министра сельского хозяйства. Владимир Якушев остался главой министерства строительства и ЖКХ, Александр Козлов - министерство развития Дальнего Востока и Арктики. Евгений Зиничев остается главой МЧС. К работе новое правительство уже приступило.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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