Захарова преподала премьеру Польши урок истории

Матеуш Моравецкий назвал Советский Союз пособником нацистов

Варшава предприняла очередную попытку переписать историю Второй мировой войны. В преддверии 75-й годовщины освобождения Красной армией фашистского лагеря смерти в польском Освенциме премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей статье, опубликованной в американской газете Politico, вопреки историческим фактам и здравому смыслу, договорился до того, что назвал Советский Союз пособником нацистской Германии. А Польшу, по его утверждению, советская армия не освободила, а оккупировала.

Ветеран Иван Мартынушкин со скандальной статьей премьера Матеуша Моравецкого ознакомился. В свои 96 он активно интересуется политикой. Реакция на опус снисходительная. Рекомендация одному из первых лиц государства польского: читать книжки по истории. Увешанный орденами и медалями Иван Степанович знает, о чем говорит: история самой кровопролитной войны в истории человечества творилась у него на глазах. Он был ее непосредственным участником, освобождая Краков и Освенцим. Его капли крови, как и сотен тысяч других солдат Красной армии, пропитали польскую землю.

"Это удивительно, конечно, что премьер-министр, глава правительства, проявляет такую неграмотность. Он должен был, если бы он хоть немножко взял историю войны, ну, просто так бегло прочитал, он мог бы увидеть, что мы еще в июне месяце, вот я лично еще только участвовал в освобождении Тернополя. Очень тяжело, с такими тяжелыми боями. Дальше дорога у нас шла на Львов. Очень тяжелые бои", - сказал ветеран ВОВ Иван Мартынушкин.

Иван Степанович буквально по дням может восстановить, как Красная армия прорывалась освобождать Польшу через так же захваченные фашистами территории Украины. Но польский премьер-министр пытается низложить этот подвиг, сделав очередное псевдоисторическое открытие. Видимо, сомнительные лавры экс-главы МИД республики Гжегожа Схетыны, заявившего несколько лет назад о том, что Освенцим освобождали этнические украинцы, не дают покоя.

"И хотя Красная армия впоследствии действительно освободила Освенцим, концлагерь мог бы быть освобожден на полгода раньше. Летом 1944 года Советская армия стояла на позициях в 200 километрах от Освенцима, но наступление остановилось, что дало немцам время отступить и продолжить организацию депортаций вплоть до января 1945 года. Спасение евреев никогда не было приоритетом для Сталина и Красной Армии", - объявил Моравецкий.

В своем опусе в европейском издании Politico, помимо стандартных для русофобов утверждений о том, что Вторую мировую СССР развязал на пару с Германией, о том, что после войны Союз еще 45 лет истязал республику коммунистической оккупацией, Матеуш Моравецкий договорился до того, что Красная Армия, в принципе, не освобождала захваченную фашистами Варшаву, а молча наблюдала за агонией столицы. А вот настоящие герои и победители нацизма в Европе - это англичане и американцы. Переписывание истории в странах бывшего соцлагеря идет уже давно. Опрашиваемые журналистами польские школьники на голубом глазу выдают, что их земли освобождали союзники, а не красноармейцы. Но вот второе лицо государства, чиновник высочайшего ранга, публично и настолько откровенно выдает ложь за неоспоримые факты впервые.

"Вы обратитесь к вашим нынешним покровителям, союзникам: англичанам, американцам. Спросите их, почему они не накрыли фронт в 1942 году. И тогда вообще не было бы разговора об окончательном решении еврейского вопроса. Почему они давали обещания твердые в 1943 году, они не открыли второй фронт. Тогда тоже можно было бы спасти миллионы жизней евреев и других национальностей. Господа, по-моему, у вас ведется какая-то пропаганда. Господа, как это можно понять, вот перед вами, так сказать, живой участник освобождения Польши и всем нам известно, что 600 тысяч воинов полегли за освобождение Польши, какой городишко ни возьми, везде где-то наши могилы, кладбища с захоронениями наших солдат. А у вас ведется такая пропаганда", - обратился Мартынушкин.

Официальный представитель российского МИД преподала премьеру Польши краткий урок истории. Мария Захарова напомнила, что в своей статье тот забыл упомянуть о том, что до войны польское руководство заигрывало с Гитлером и участвовало в разделе Чехословакии. Варшава не стала сотрудничать с Москвой, что повлекло за собой провал англо-франко-советских переговоров о взаимопомощи. А к месту и не к месту упоминаемая якобы поствоенная советская оккупация привела к полному возрождению разрушенной республики и восстановлению ее экономики.

"Это очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны. Ложь и манипуляция стали верными соавторами польских политиков, рассуждающих на темы Второй мировой войны. Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека", - написал она в фейсбуке.

За 20 лет СССР, зачастую ущемляя своих граждан, потратил на тогда еще братскую Польшу 600 миллиардов долларов. А теперь его правопреемница Россия слышит вот такие вот заявления не только от министров, но и от польского президента.

"Президент Путин сознательно распространяет историческую ложь. Он делает это с целью снять со сталинской России ответственность за то, что вместе с гитлеровской Германией она развязала Вторую мировую войну", - заявил Анджей Дуда.

Очередной виток русофобской истерии у польских политиков начался на фоне подготовки к Всемирному форуму памяти Холокоста, который стартует в Иерусалиме уже завтра. Президент Анджей Дуда решил проигнорировать это мероприятие по двум причинам. Во-первых, стало известно, что Владимиру Путину слово там дадут, а ему нет. Во-вторых, официальная Варшава обиделась на слова российского лидера о преступной исторической роли довоенной Польши в развязывании вместе с нацистской Германией Второй мировой. В администрации Дуды даже создали кризисный штаб, который должен бороться с исторической правдой, озвучиваемой Москвой. Стало известно, что правительство не самой богатой страны Европы даже изыскало деньги, чтобы оплатить серию публикаций в зарубежной прессе с удобной Польше версией тех событий. И некоторые издания явно не погнушались перепечатывать ложь и глумиться над памятью погибших героев за вознаграждение.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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