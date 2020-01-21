ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине назвали главную угрозу нацбезопасности

22:36
  • вторник
  • 21 января 2020

Вывести страну из кризиса сможет только "Правительство национального спасения"

Главная угроза национальной безопасности Украины - вопиющий непрофессионализм экономического блока правительства страны. Так считает  украинский политик Виктор Медведчук, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Текст его заявления опубликован на официальном сайте партии. Как отметил Медведчук, скандал с обнародованием аудиозаписи совещания у премьер-министра Алексея Гончарука, помимо всего прочего, показал, какие люди управляют Украиной.  На протяжении последних шести лет вот уже третий премьер уверенно ведет страну к полному экономическому краху, подчеркивает политик.

В ноябре 2019 года зафиксировано падение объёма  производства в украинской промышленности на 7,5%, отмечает "ТВ Центр". При этом сам Гончарук на том самом совещании признает, что он "полный профан в экономике". Беда в том, что и остальные его участники отнюдь не выглядят профессиональными экономистами, которые заботятся о благе страны. Для них главное - как правдоподобнее выдать экономические провалы за успех, делает вывод лидер партии "Оппозиционная платформа  - За жизнь".

По словам Виктора Медведчука, вывести страну из кризиса сможет только "Правительство национального спасения", сформированное не по принципу личных предпочтений президента , а по профессиональным критериям.

Видео: подавшего в отставку Гончарука выгнали с заседания Рады

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Украинцы
Украинцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.