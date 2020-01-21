На Украине назвали главную угрозу нацбезопасности

Вывести страну из кризиса сможет только "Правительство национального спасения"

Главная угроза национальной безопасности Украины - вопиющий непрофессионализм экономического блока правительства страны. Так считает украинский политик Виктор Медведчук, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Текст его заявления опубликован на официальном сайте партии. Как отметил Медведчук, скандал с обнародованием аудиозаписи совещания у премьер-министра Алексея Гончарука, помимо всего прочего, показал, какие люди управляют Украиной. На протяжении последних шести лет вот уже третий премьер уверенно ведет страну к полному экономическому краху, подчеркивает политик.

В ноябре 2019 года зафиксировано падение объёма производства в украинской промышленности на 7,5%, отмечает "ТВ Центр". При этом сам Гончарук на том самом совещании признает, что он "полный профан в экономике". Беда в том, что и остальные его участники отнюдь не выглядят профессиональными экономистами, которые заботятся о благе страны. Для них главное - как правдоподобнее выдать экономические провалы за успех, делает вывод лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По словам Виктора Медведчука, вывести страну из кризиса сможет только "Правительство национального спасения", сформированное не по принципу личных предпочтений президента , а по профессиональным критериям.

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