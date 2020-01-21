Боец ММА Емельяненко вновь устроил пьяный дебош

Он "злоупотребляет вечером, утром – пашет"

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко устроил пьяный дебош под Анапой.

Инцидент произошел на территории базы отдыха "Спорт" в селе Супсех, где Емельяненко готовился к встрече с бойцом Магомедом Исмаиловым. Поединок между спортсменами пройдет 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

После учиненного дебоша на Емельяненко составили административный протокол и арестовали на семь суток за мелкое хулиганство, пишет РИА Новости.

"Но надо отдать ему должное. Если он злоупотребляет вечером, утром – пашет", - заявил интернет-порталу "Советский спорт" бывший чемпион лиги ACB в полулегком весе Марат Балаев.

Александра Емельяненко, младшего брата чемпиона мира по ММА Федора Емельяненко, неоднократно задерживали за неподобающее поведение. Так, например, в марте прошлого года его задержали за пьяную езду в Кисловодске, а в мае - за распитие алкоголя в общественном месте в Москве.

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