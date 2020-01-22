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Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком

08:24
  • среда
  • 22 января 2020

Многие считают его образцом для подражания

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что самым популярным иностранным политиком у россиян долгое время остается лидер Белоруссии Александр Лукашенко.
Стало известно, где Лукашенко нашел нефть дешевле российской

"Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех "но" воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят", - цитируют Федорова "Известия"

Во-вторых, россияне считают Лукашенко рачительным хозяином, который выстроил стабильно развивающуюся экономику и навел порядок в стране, отметил глава ВЦИОМ. С его слов, многие граждане нашей страны называют Лукашенко образцом для подражания. По их мнению, в Белоруссии "все более жестко контролируется", а России не хватает этой "жесткости". 

Валерий Федоров рассказал, что российская молодежь, в отличие от граждан зрелого возраста, критически относится к Александру Лукашенко. Его считают "смешным чудаком из прошлого века". "Эта точка зрения, скорее, маргинальная", - подчеркнул Федоров, добавив, что молодое поколение в России мало интересуется политикой. 

Ранее Лукашенко объявил, что Белоруссия нашла альтернативу российским поставкам нефти. 

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