Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком

Многие считают его образцом для подражания

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что самым популярным иностранным политиком у россиян долгое время остается лидер Белоруссии Александр Лукашенко.

"Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех "но" воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят", - цитируют Федорова "Известия".

Во-вторых, россияне считают Лукашенко рачительным хозяином, который выстроил стабильно развивающуюся экономику и навел порядок в стране, отметил глава ВЦИОМ. С его слов, многие граждане нашей страны называют Лукашенко образцом для подражания. По их мнению, в Белоруссии "все более жестко контролируется", а России не хватает этой "жесткости".

Валерий Федоров рассказал, что российская молодежь, в отличие от граждан зрелого возраста, критически относится к Александру Лукашенко. Его считают "смешным чудаком из прошлого века". "Эта точка зрения, скорее, маргинальная", - подчеркнул Федоров, добавив, что молодое поколение в России мало интересуется политикой.

Ранее Лукашенко объявил, что Белоруссия нашла альтернативу российским поставкам нефти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"