В Сирии боевики продолжают обстреливать окраины Алеппо

Люди в Захре боятся выходить из квартир, отпускать детей

В Сирии боевики не прекращают обстрелы окраин Алеппо. По данным российского Центра по примирению, за несколько дней погибли восемь мирных жителей, в том числе ребенок, ранены 13. Жертвой последней атаки на населенный пункт Захра стал один человек, еще двое пострадали. Поселок находится на осадном положении уже шесть лет, террористы неоднократно пытались его захватить.

Подробности – в репортаже Тимура Абдуллаева

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