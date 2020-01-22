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Трамп назвал Грету Тунберг "сердитой"

08:46
  • среда
  • 22 января 2020

Президент США высказался об эко-активистке

В швейцарском Давосе в среду продолжит работу Всемирный экономический форум. Одной из главных тем в этом году стала экология. Среди почетных гостей - известная эко-активистка Грета Тунберг.

Выступая перед участниками, шведская школьница заявила: за то время, что она проводит свои акции в защиту климата - а это около полутора лет - в мире ничего не изменилось, а виноваты в этом журналисты, которые якобы не рассказывают о ее инициативах.

Центральным событием первого дня работы форума стало  выступление президента США Дональда Трампа. Он посвятил свою речь рассказу о достижениях Соединенных Штатов за время его руководства - экономическом буме, которого мир еще не видел, возрождении американского предпринимательства и сделке с Китаем, которую глава Белого Дома назвал "новой мировой моделью торговли".

Трамп не обошел стороной и тему экологии. Заявил, что самая чистая питьевая вода и самый чистый воздух на Земле - именно в Соединенных Штатах. Глава Белого дома также заявил, что Тунберг выглядит сердитой. "Я на самом деле ничего не знаю о ней", — приводит слова Трампа "Известия".

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