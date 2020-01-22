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Число жертв нового вируса из Китая возросло до 9

09:03
  • среда
  • 22 января 2020

Вакцина разрабатывается

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждены 440 случаев заражения, сообщает "Газета.Ru". Инфицированные выявлены и за пределами КНР - в Южной Корее, Японии, США, Таиланде. Все заболевшие посещали Ухань, откуда и начал распространяться вирус.

Китайские медики официально подтвердили, что пневмония передается от человека к человеку. Власти ряда стран усилили санитарно-эпидемиологический контроль на рейсах, прибывающих из КНР.

Проверки со вторника начались и в российских аэропортах. В Роспотребнадзоре отметили, что за неделю разработано средство для выявления нового коронавируса. Ранее Минздрав сообщил о начале создания вакцины. А пока россиянам рекомендуют отложить свои поездки в Китай.

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