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Народная артистка РСФСР Валентина Талызина отмечает 85-летие

09:11
  • среда
  • 22 января 2020

Она снялась во множестве известных фильмов

В среду народная артистка РСФСР, популярная  и любимая многими актриса  Валентина Талызина отмечает юбилей. Ей исполнятся 85, передает "ТВ Центр".

И уже более 60 лет она служит в театре Моссовета. Как признается сама Талызина, это были ее университеты. Она пришла на подмостки, когда там работали Раневская, Орлова, Марецкая. Актриса сыграла почти полсотни ролей в спектаклях по произведениям мировой классики и современных авторов. 

Миллионы поклонников знают ее и по ярким работам в кино. Их более ста. "Старики-разбойники", "Зигзаг удачи", "Афоня", "Ирония судьбы, или с легким паром!". Голос Талызиной звучит в любимом мультфильме про Простоквашино и нескольких  кинолентах. Юбилеи актриса отмечать не любит. Вот и в этот она уехала из Москвы.

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Валентина Талызина
Валентина Талызина
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