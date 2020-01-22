Итоги первого дня Давосского форума обсудили в программе "События. 25-й час"

Какие проблемы в центре внимания мирового экономического сообщества в этом году? Что можно сказать о выступлении президента США Дональда Трампа? И зачем Давосу Грета Тунберг?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Это когда-то в Давосе был диалог. Сейчас Давос выродился просто в тусовку", - рассказал он.

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