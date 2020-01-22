Онкобольной ведущий Беляев: По совету врачей прекратил принимать таблетки

Телезвезде стало гораздо лучше

Александр Беляев уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. В интервью журналу "СтарХит" ведущий прогноза погоды рассказал, что ему стало лучше.

Беляев смог побороть расстройство нервной системы, которое возникло из-за выписанных препаратов. Ранее телезвезда жаловалась, что испытывает трудности с речью и координацией.

"Можно ли поздравить с улучшением здоровья? Рано о таком говорить. Но знать, что показатели стабилизировались, приятно!" - сказал Александр, добавив, что следующий его визит к врачам назначен на март.

Беляев даже перестал пить некоторые препараты. "По совету врачей прекратил принимать онкологические таблетки. Только касающиеся других болезней. Например, я диабетик", - поделился хорошей новостью ведущий.

Напомним, страшный диагноз Александр Беляев узнал случайно. Ему стало плохо, и ведущего увезли в больницу прямо с работы. Беляев не стал скрывать свою болезнь от общественности. За восемь лет борьбы с онкологией журналист потерял около 15 килограммов.

Примечательно, что от подобного диагноза страдала и мать Александра Беляева. А два года назад от лейкемии умерла его супруга Нина Федоровна, с которой он счастливо прожил 50 лет. Телеведущий призывает всех своевременно обращаться к специалистам и не относится беззаботно к своему здоровью.

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