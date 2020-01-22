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Минобороны: система ПРО Москвы получит новейшие противоракеты

08:36
  • среда
  • 22 января 2020

ПВО столицы гарантированно перехватит несколько десятков боевых блоков

Система противоракетной обороны российской столицы гарантированно перехватит несколько десятков ядерных боевых блоков. ПРО Москвы соответствует самым современным требованиям и еще долго не устареет, заявил командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук.
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"На вооружении соединения находится действующая стратегическая система ПРО, которая способна гарантированно перехватить несколько десятков боевых блоков существующих и перспективных типов баллистических ракет противника межконтинентальной и средней дальности, оснащенных комплексом средств преодоления ПРО", - сказал генерал-майор в интервью газете "Красная звезда". Оно приурочено к 58-летию со дня образования этого воинского формирования.

Грабчук пояснил, что скорость полета противоракеты, которая уничтожает боевые блоки противника, составляет более 3 км/сек - это более чем в четыре раза больше скорости пули автомата Калашникова. Шахтно-пусковые установки ПРО расположены на стартовых позициях вокруг Москвы.

Система ПРО Москвы сейчас проходит глубокую модернизацию. В ближайшее время на боевое дежурство заступят новейшие ракеты, сообщил Сергей Грабчук.

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