Минобороны: система ПРО Москвы получит новейшие противоракеты

ПВО столицы гарантированно перехватит несколько десятков боевых блоков

Система противоракетной обороны российской столицы гарантированно перехватит несколько десятков ядерных боевых блоков. ПРО Москвы соответствует самым современным требованиям и еще долго не устареет, заявил командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук.

"На вооружении соединения находится действующая стратегическая система ПРО, которая способна гарантированно перехватить несколько десятков боевых блоков существующих и перспективных типов баллистических ракет противника межконтинентальной и средней дальности, оснащенных комплексом средств преодоления ПРО", - сказал генерал-майор в интервью газете "Красная звезда". Оно приурочено к 58-летию со дня образования этого воинского формирования.

Грабчук пояснил, что скорость полета противоракеты, которая уничтожает боевые блоки противника, составляет более 3 км/сек - это более чем в четыре раза больше скорости пули автомата Калашникова. Шахтно-пусковые установки ПРО расположены на стартовых позициях вокруг Москвы.

Система ПРО Москвы сейчас проходит глубокую модернизацию. В ближайшее время на боевое дежурство заступят новейшие ракеты, сообщил Сергей Грабчук.

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