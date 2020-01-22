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Чадов и Дитковските показали фото из отпуска на Бали

09:19
  • среда
  • 22 января 2020

Они воссоединились ради сына

Актеры Алексей Чадов и Агния Дитковските выбрали одно место для отдыха. Они отправились на Бали, чтобы их пятилетний сын насладился общением с обоими родителями, которые расстались в 2015 году. 
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Чадов и Дитковските ненадолго воссоединились, чтобы провести отпуск с ребенком. Они щедро делятся с поклонниками фотографиями и видео с отдыха.  

Алексей Чадов, например, взял маленького Федора на рыбалку. Судя по выражению лица мальчика, он не очень хотел выходить в море. "На рыбалку как на праздник!" - сыронизировал актер. 

Агния Дитковските показала, как они с сыном загорают на пляже. Снимок она сделала в тот момент, когда Федор поцеловал ее в щеку. "Для меня Бали - дикая жизнь и постоянные передвижения из одного места в другое... но... так тоже можно иногда", - написала артистка. 

Проживают ли Чадов и Дитковските в одном отеле, не уточняется. Интересно, что во время дождя оба артиста схватились за телефоны и начали снимать. "Вот что для меня Бали", - написала Агния, показывая тучи над морем и падающие на землю капли влаги. Алексей, в свою очередь, снял бассейн под дождем и сказал, что давно ждал осадков.

Алексей Чадов и актриса Агния Дитковските встречались с 2006 по 2009 год. Потом они сделали паузу в отношениях. В конце 2012 года актеры поженились. Федор родился летом 2014 года. Через год стало известно, что Чадов и Дитковските расстались. 

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