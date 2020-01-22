Опубликованы планы войны США с Россией

Вашингтон ведет тайные боевые действия более 100 лет

Вашингтон более 100 лет ведет тайную войну с Россией. Начало было положено еще в 1917 году, когда в разгар Октябрьской революции экспедиционный корпус из десятков тысяч солдат США вторгся на территорию страны. От незваных гостей Советская Россия избавлялась 3 года, пишет журналист Тед Ролл в статье для издания CounterPunch.

Во Второй мировой войне США были союзниками СССР. Тем не менее, они тянули 3 года, не начиная боевые действия против гитлеровцев – тогда как миллионы советских людей гибли на фронтах, подчеркивает автор статьи.

Вспоминает журналист и о сбитом над территорией СССР в 1960 году самолете американского шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Нахождение воздушного судна США в советском воздушном пространстве было актом войны, уверен Ролл.

План ЦРУ, одобренный в 1982 году президентом Рональдом Рейганом, подразумевал взрыв газопровода, который нес природный газ через всю Сибирь. Результатом самого мощного неядерного взрыва и пожара, какие когда-либо удавалось зафиксировать из космоса, должна была стать экономическая дезорганизация и природная катастрофа.

В то же время США убедили Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. В Вашингтоне понимали важность добычи энергоносителей для СССР. Цены на нефть рухнули, советская экономика вошла в штопор. Вывод автора: США приложили немало усилий к тому, чтобы СССР распался.

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