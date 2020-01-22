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Фото Шумахера после комы выставили на продажу за миллион

09:31
  • среда
  • 22 января 2020

Жена гонщика обратилась в полицию

Супруге семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринне пришлось обратиться в полицию. Неизвестные выставили на продажу снимки ее мужа, который проходит реабилитацию в Женеве.
Нейрохирург о Шумахере: Ничего общего с тем, каким мы его помним

Как сообщает британская Mirror, фотографии сделаны в женевском доме семьи. За них пытаются выручить миллион фунтов стерлингов. Полиция занялась поиском злоумышленников.

Михаэль Шумахер восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, во время спуска на горных лыжах в Альпах. Знаменитый гонщик повредил голову и впал в кому.

Осенью прошлого года сообщалось, что Шумахера доставили в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Ему предстояла экспериментальная операция: в сердечную ткань намеревались внедрить стволовые клетки.

На днях о состоянии чемпиона "Формулы-1" рассказал итальянский нейрохирург Никола Аччарри. По словам врача, Шумахер сильно изменился – это уже не тот Михаэль, которого мы знали.

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