Фото Шумахера после комы выставили на продажу за миллион

Жена гонщика обратилась в полицию

Супруге семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринне пришлось обратиться в полицию. Неизвестные выставили на продажу снимки ее мужа, который проходит реабилитацию в Женеве.

Как сообщает британская Mirror, фотографии сделаны в женевском доме семьи. За них пытаются выручить миллион фунтов стерлингов. Полиция занялась поиском злоумышленников.

Михаэль Шумахер восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, во время спуска на горных лыжах в Альпах. Знаменитый гонщик повредил голову и впал в кому.

Осенью прошлого года сообщалось, что Шумахера доставили в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Ему предстояла экспериментальная операция: в сердечную ткань намеревались внедрить стволовые клетки.

На днях о состоянии чемпиона "Формулы-1" рассказал итальянский нейрохирург Никола Аччарри. По словам врача, Шумахер сильно изменился – это уже не тот Михаэль, которого мы знали.

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