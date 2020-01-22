Ужасные вкус и запах: Гарри и Лиза Галкины приготовили "жабу в тесте"

Дети взяли рецепт из поваренной книги для волшебников

Максим Галкин записывал новое видео с детьми. Шестилетние Лиза и Гарри приготовили странное блюдо, рецепт которого они взяли из поваренной книги для волшебников.

По словам детей, у этого блюда ужасные вкус и запах. Дети рассказали, что люди, которые попробовали их стряпню, тут же заснули, хотя обычно они ложатся поздно.

"Жаба в тесте для того, чтобы спать? - спросила Пугачева. - Ой, так дайте мне, я так плохо сплю". Лиза и Гарри запротестовали, ведь они не хотят, чтобы их любимая мама ела невкусную пищу. "Зато посплю", - сказала Примадонна.

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