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Ужасные вкус и запах: Гарри и Лиза Галкины приготовили "жабу в тесте"

09:39
  • среда
  • 22 января 2020

Дети взяли рецепт из поваренной книги для волшебников

Максим Галкин записывал новое видео с детьми. Шестилетние Лиза и Гарри приготовили странное блюдо, рецепт которого они взяли из поваренной книги для волшебников.
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По словам детей, у этого блюда ужасные вкус и запах. Дети рассказали, что люди, которые попробовали их стряпню, тут же заснули, хотя обычно они ложатся поздно. 

"Жаба в тесте для того, чтобы спать? - спросила Пугачева. - Ой, так дайте мне, я так плохо сплю". Лиза и Гарри запротестовали, ведь они не хотят, чтобы их любимая мама ела невкусную пищу. "Зато посплю", - сказала Примадонна. 

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