Эксперты оценили новый состав правительства

Депутаты и сенаторы настроены на продуктивную работу с кабмином

Серьезное обновление правительства и сохранение преемственности. Утверждённая структура кабмина полностью соответствует задачам, которые поставил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом заявили в среду в Совете Федерации. И сенаторы, и депутаты настроены на продуктивную совместную работу. Первое заседание нового состава правительства прошло накануне вечером.

На свое первое заседание новый состав российского правительства собрался накануне вечером. На его формирование премьер-министру Михаилу Мишустину потребовалась неделя. В составе кабинета произошли серьезные структурные и кадровые изменения, передает "ТВ Центр".

"Предыдущее Правительство очень многое сделало для того, чтобы создать базу для дальнейшего развития. Но все, что добыто непосильным трудом, скажем так, с небольшой иронией, но, тем не менее, это правда, должно быть хорошо использовано на будущее для достижения общенациональных целей. И для эффективного использования тех инструментов, которые созданы для того, чтобы эти цели были достигнуты", - отметил президент России.

Владимир Путин говорил в первую очередь о реализации нацпроектов. Не менее важно выполнить те задачи, что были поставлены президентом в послании Федеральному собранию. И уже сегодня в одном из первых поручений Михаил Мишустин поставил задачу подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и закон о бюджете Пенсионного фонда России.

"Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами непростые. Приложим все усилия, чтобы их выполнить. Без сомнения мы должны добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, тем более результатов в социальной сфере. Для этого, считаю, первоначально необходимо добиться серьезных изменений климата, если хотите, в предпринимательстве, и запустить новый инвестиционный цикл. Конечно, нам надо более активно реализовывать нацпроекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя", - сказал Мишустин.

У прежнего главы правительства было десять заместителей, теперь их девять. И много новых лиц. Так, первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, который ранее был помощником президента. Вице-премьером назначен Марат Хуснуллин, с 2010 года занимавший должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Заместителями Михаила Мишустина стали ранее работавшие под его началом в ФНС Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук. Посты вице-премьеров также заняли: Дмитрий Чернышенко, возглавлявший холдинг "Газпром-медиа" и Виктория Абрамченко - замглавы Минэкономразвития. А Юрий Трутнев, Татьяна Голикова и Юрий Борисов сохранили свои должности. По всем вопросам кабинету предстоит самым тесным образом работать с Федеральным собранием.

За реализацию нацпроектов в правительстве отвечали конкретные министерства. Именно необходимость активизации этой работы потребовала существенного обновления кабинета. В первую очередь, его экономического и социального блоков. Так, Минэкономразвития вместо Максима Орешкина возглавил экс-глава Пермского края Максим Решетников. Министерство науки - Валерий Фальков. Топ-менеджер "Ростелекома" Максут Шадаев стал главой Минкомсвязи. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения. Ольга Любимова, руководившая Департаментом кинематографии Минкульта, теперь возглавит ведомство. Министром просвещения назначен глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Антон Котяков - министром труда и социальной защиты. Минюст возглавил Константин Чуйченко.

"Средний возраст вице-премьеров - 49 лет. Министров - 45 лет. Правительство обновлено практически наполовину. Для меня главный вопрос - какую политику будет проводить это правительство. В своем послании президент пообещал, что будут помогать детям, помогать многодетным семьям, решать ряд других вопросов. Это стоит примерно 4 триллиона рублей. Следующий вопрос - реально развитие промышленности и сельского хозяйства. Если брать по составу министров - там остались практически те же люди, кто этим занимался. Люди в целом профессионально подготовленные", - заявил лидер фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов.

12 министров, входивших в состав прежнего правительства, сохранили посты. Это министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр энергетики Александр Новак, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Во главе своих ведомств остались также глава Минобороны Сергей Шойгу, МВД - Владимир Колокольцев и МЧС - Евгений Зиничев. Руководить внешнеполитическим ведомством по-прежнему будет Сергей Лавров. Эксперты называют новый состав правительства сбалансированным, а также отмечают как его серьезное обновление, так и преемственность. Именно это, по их мнению, позволит работать слаженно и успешно.

Алексей Платонов, Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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