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Ливан снова охвачен массовыми беспорядками

11:54
  • среда
  • 22 января 2020

Чем на этот раз вызвано недовольство демонстрантов?

Тысячи молодых людей собрались у здания парламента в центре ливанской столицы. Митингующие перекрывают дороги, бросают в полицейских камни и петарды, а те, в свою очередь, отвечают слезоточивым газом и водомётами.
В Ливане в ходе беспорядков пострадали десятки человек

Десятки ливанцев пытаются перелезть через металлическую баррикаду у входа в здание парламента. Центр Бейрута не спит уже несколько дней. Магазины, банковские офисы разрушены. Дороги перекрыты. В среду полиция, чтобы успокоить митингующих, применила водометы и резиновые пули. Сообщается о сотнях пострадавших, 60 человек в больницах. Но демонстрантов это не останавливает, передает "ТВ Центр".

Волна недовольства с новой силой прокатилась по городу после того как в стране было объявлено о создании нового правительства после отставки премьер-министра Саада Харири. И все это на фоне самого тяжелого  за последние десятилетия экономического кризиса. Ливан сегодня в огромной экономической яме - банки ограничили доступ к наличным деньгам, а ливанский фунт упал. В стране безработица. Впрочем, еще до того, как имена обновленного кабмина стали известны, люди начали выходить на улицы. И хоть большая часть министров – лица новые для публики, большинство ливанцев требуют полной смены всей политической элиты.

Помимо этого, протестующие требуют решить вопрос с коррупцией. Однако, представляя новый кабинет, премьер Диаб заявил: 20 министров - это технократы, которые должны стать спасательной командой для страны.

 "Я приветствую это восстание, которое толкнуло Ливан на путь победы. Это правительство представляет чаяния протестующих по всей стране и будет работать, чтобы удовлетворить их требования. С завтрашнего дня нашим приоритетом будет скорейшее решение всех вопросов, касающихся экономики и банковского сектора, валютного курса и всех этих вопросов. Вы должны дать нам немного времени. Конечно, мы будем действовать быстро, но не поспешно", - сказал он.

Также премьер добавил, что новое правительство должно стать спасательной командой для страны. Тем не менее, демонстранты уходить с улиц не собираются.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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