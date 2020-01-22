Роспотребнадзор успокоил россиян: коронавируса у пассажира из КНР нет

У туриста оказался обычный грипп

В китайском городе Ухань, по последним данным, до 9 возросло число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. В списке заболевших - 440 человек. Случаи заражения зафиксированы и в других странах - США, Южной Корее, Японии и Таиланде. В российских аэропортах усиливают меры безопасности.

В аэропорту Хабаровска встречают борт из Китая. Перед тем, как выйти из салона самолета, пассажиров осматривают сотрудники Роспотребнадзора. Специальным датчиком определяют, есть ли у кого-то повышенная температура, передает "ТВ Центр".

Эти туристы прилетели из Харбина. Во время прохождения паспортного контроля на российской границе их еще раз проверяют. Если датчик загорается красным, значит есть вероятность того, что у человека вирусная инфекция. К контролю пассажиры относятся спокойно. Во время вылета в Китае они проходили такую же процедуру.

В Хабаровске санитарные службы выявили пассажира из КНР с признаками респираторной инфекции. Его госпитализировали, чтобы выяснить, какой именно вирус вызвал болезненное состояние. После проведения анализов подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус не подтвердилось. "По результатам лабораторных исследований заболевание вызвано обычным сезонным гриппом типа А", - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Новый вирус, зафиксированный на территории Китайской народной республики, опасен и представляет потенциальную биологическую угрозу для россиян. И чтобы он не попал в страну, применяют усиленные меры. Весь поток пассажиров проверяют не только на воздушных, но и на автомобильных и морских пунктах пропуска.

За семь дней российские вирусологи разработали медицинские тесты для выявления возбудителя болезни. Запросив у китайских коллег образцы биоматериала, они сообщили о начале разработки вакцины.

Тем временем во Владивостоке пациентам, которые находятся в группе риска, предлагают сделать прививку от пневмонии. В Краевой инфекционной больнице – карантин. Посетителей не пускают. Да и пациентам рекомендуют из палат не выходить. Сезон гриппа – стандартная ситуация. Но сейчас к выявлению инфекций врачи подходят еще более внимательно. Первым делом спрашивают пациентов, уезжали из страны или нет.

Специальные палаты для больных с неизвестными вирусами пустые, но всегда наготове. Симптомы и течение опасного заболевания врачи-инфекционисты Приморской краевой больницы изучили досконально. Говорят, о коронавирусе узнали еще в начале двухтысячных. Тогда вспышка инфекции также была в Китае.

В Приморье туристы из Китая составляют почти 50% всего потока. Сейчас количество приезжающих значительно сократилось. Но связанно это с тем, что в преддверии Нового года по лунному календарю большая часть китайцев уезжает на родину на длинные каникулы. В это время и российские туристы редко едут в Поднебесную, выбирая другие направления.

От поездок в Китай сейчас рекомендуют отказаться. Но тем, кто все-таки не может отменить путешествие, рекомендуют придерживаться некоторых правил: пить только бутилированную воду, есть термически обработанную пищу и обязательно носить марлевую повязку.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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