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Определена процедура проведения импичмента Трампу

11:55
  • среда
  • 22 января 2020

Сенат США утвердил план разбирательств по импичменту Трампу

Сенат США в среду утвердил процедуру проведения слушаний по делу об импичменте Дональду Трампу. В ней подробно расписано, что и за чем следует.

Процедура пройдёт в ускоренном режиме, сообщает "Газета.Ru". На этом настаивали сторонники президента - республиканцы. Возражения демократов ни к чему не привели. Ранее они запросили документы по разговорам Трампа с Зеленским и расследованиям в отношении Джо Байдена и его сына Хантера. Однако и это требование не было удовлетворено.

Ситуация складывается в пользу главы государства. Две трети сенаторов - его однопартийцы и, скорее всего, проголосуют против импичмента. Официальный старт слушаниям в верхней палате Конгресса был дан накануне вечером.

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