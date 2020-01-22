На Сахалине сотни рыбаков унесло на льдине в море

Всех удалось переправить на берег

Масштабная спасательная операция развернулась этим утром на юге Сахалине. Там около 300 рыбаков начало уносить в море на отколовшейся от берега льдине, передает "Газета.Ru".

Инцидент произошел в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова. К месту происшествия выдвинулись отряды МЧС и 14 единиц спецтехники: автомобили, лодки, снегоходы, судно на воздушной подушке. Кроме того, в готовность был приведён вертолёт Ми-8.

Сейчас все любители подлёдного лова переправлены на берег. По предварительным данным, никто не пострадал.

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