В Москве обсудили цифровую экономику в индустрии туризма

На мероприятии рассказали о проведении конкурса "Мастера гостеприимства"

Бизнес-стратегии сферы туризма и гостеприимства в мировой цифровой экономике обсудили в Москве на международной научно-практической конференции, передает "ТВ Центр".

Участники - ведущие российские и зарубежные учёные, представители турбизнеса. На мероприятии также рассказали о проведении конкурса "Мастера гостеприимства", организованного платформой "Россия - страна возможностей". А также подписали важные соглашения. Так, о долгосрочном сотрудничестве договорились РУДН и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства.

"Важным мы считаем подписание с "Газпромбанком" и Российским союзом молодёжи проекта по международной молодёжной карте привилегий - ISIC, в которой участвует 40 стран Европы, 60 тысяч различных льгот и привилегий участвуют в этом проекте. И вот такие значимые и важные проекты, они как раз и формируют будущее индустрии гостеприимства", - отметил вице-президент ОСИГ Алексей Волков.

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